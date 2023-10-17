WSJ: США відібрали дві тисячі військових на допомогу Ізраїлю

Сполучені Штати відібрали близько двох тисяч військовослужбовців для підготовки до потенційного розгортання на підтримку Ізраїлю у війні з ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це The Wall Street Journal повідомили неназвані представники американського Міністерства оборони.

За словами посадовців, ці війська будуть виконувати такі завдання, як консультування та медична підтримка. Вони представлятимуть усі види Збройних сил США.

Відібрані військові не призначені для участі в бойових діях, зазначили у відомстві. Зокрема, піхота не була приведена в стан готовності до розгортання. Посадовці також вказали, що війська наразі дислоковані як на Близькому Сході, так і за його межами, в тому числі в Європі.

Поки неясно, за яких обставин США можуть розгорнути війська та де саме, але рішення Пентагону свідчить про те, що він готується підтримати ізраїльські війська, якщо Єрусалим розпочне наземне вторгнення в Газу.

Також неясно, скільки з цих військ, якщо вони будуть розгорнуті, увійдуть до Ізраїлю. Втім, офіційні особи заявили, що принаймні частина з них може увійти в країну для підтримки ізраїльських військ.

Водночас наказ про попереднє розгортання не означає, що війська неодмінно будуть розгорнуті – це скоріше скорочує час, необхідний для того, щоб війська були готові до передислокації, йдеться в матеріалі видання.

Раніше додаткові штурмовики США прибули на Близький Схід в межах плану посилення американської оборони в регіоні.

Також у Білому домі не виключили, що американські військові будуть залучені для звільнення заручників, захоплених у війні між Ізраїлем і ХАМАС.

Перед цим президент США Джо Байден вирішив направити авіаносець у Середземне море і літаки в район Перської затоки.

Крім того, Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.