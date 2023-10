США відправили додаткову військову авіацію на Близький Схід

Додаткові штурмовики США прибули на Близький Схід в межах плану посилення американської оборони в регіоні.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter інформує Бойове командування Повітряних сил США.

Як йдеться у повідомленні, літаки А-10 з 354-ї ескадрильї прибули до зони відповідальності Центрального командування Збройних сил США.

A-10s from the 354th EFS have arrived to the @CENTCOM AOR.

This arrival bolsters the U.S. defense posture, enhances air operations throughout the Middle East, and reassures our allies and regional partners we remain postured to protect and defend their freedom.@usairforce pic.twitter.com/Pe8MVGZBs7