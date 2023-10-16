США відправили додаткову військову авіацію на Близький Схід

Додаткові штурмовики США прибули на Близький Схід в межах плану посилення американської оборони в регіоні.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter інформує Бойове командування Повітряних сил США.

Як йдеться у повідомленні, літаки А-10 з 354-ї ескадрильї прибули до зони відповідальності Центрального командування Збройних сил США.

A-10s from the 354th EFS have arrived to the @CENTCOM AOR.

This arrival bolsters the U.S. defense posture, enhances air operations throughout the Middle East, and reassures our allies and regional partners we remain postured to protect and defend their freedom.@usairforce pic.twitter.com/Pe8MVGZBs7 — US AFCENT (@USAFCENT) October 15, 2023

"Це прибуття зміцнює обороноздатність США, посилює повітряні операції на всьому Близькому Сході та запевняє наших союзників і регіональних партнерів у тому, що ми залишаємось готовими захищати їхню свободу", – говориться у заяві.

Розгортання додаткових штурмовиків A-10 разом з іншими американськими винищувачами має на меті стримати будь-яку потенційну іранську агресію або розширення бойових дій за межі кордонів Ізраїлю, заявив раніше американський посадовець в інтерв'ю CNN.

Раніше у Білому домі не виключили, що американські військові будуть залучені для звільнення заручників, захоплених у війні між Ізраїлем і ХАМАС.

Перед цим президент США Джо Байден вирішив направити авіаносець у Середземне море і літаки в район Перської затоки.

Крім того, Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.