WSJ: США отобрали две тысячи военных на помощь Израилю

Соединенные Штаты отобрали около двух тысяч военнослужащих для подготовки к потенциальному развертыванию в поддержку Израиля в войне с ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом The Wall Street Journal сообщили неназванные представители американского Министерства обороны.

По словам чиновников, эти войска будут выполнять такие задачи, как консультирование и медицинская поддержка. Они будут представлять все виды Вооруженных сил США.

Отобранные военные не предназначены для участия в боевых действиях, отметили в ведомстве. В частности, пехота не была приведена в состояние готовности к развертыванию. Чиновники также указали, что войска сейчас дислоцированы как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, в том числе в Европе.

Пока неясно, при каких обстоятельствах США могут развернуть войска и где именно, но решение Пентагона свидетельствует о том, что он готовится поддержать израильские войска, если Иерусалим начнет наземное вторжение в Газу.

Также неясно, сколько из этих войск, если они будут развернуты, войдут в Израиль. Впрочем, официальные лица заявили, что по крайней мере часть из них может войти в страну для поддержки израильских войск.

В то же время приказ о предварительном развертывании не означает, что войска непременно будут развернуты – это скорее сокращает время, необходимое для того, чтобы войска были готовы к передислокации, говорится в материале издания.

Ранее дополнительные штурмовики США прибыли на Ближний Восток в рамках плана усиления американской обороны в регионе.

Также в Белом доме не исключили, что американские военные будут привлечены для освобождения заложников, захваченных в войне между Израилем и ХАМАС.

Перед этим президент США Джо Байден решил направить авианосец в Средиземное море и самолеты в район Персидского залива.

Кроме того, Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшей эскалации конфликта.