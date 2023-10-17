Европейские лидеры отреагировали на исламистский теракт в Брюсселе

Десятки известных европейских политиков выражают соболезнования Бельгии и Швеции в связи с исламистским терактом в Брюсселе, где сторонник ИГИЛ застрелил двух граждан Швеции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В первые часы после нападения, произошедшего вечером 16 октября, а также утром во вторник европейские лидеры начали публиковать слова соболезнования и осуждать атаку.

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что нападение "поразило сердце Европы". В Брюсселе расположены ключевые европейские институты.

"Террор и экстремизм не должны проникать в наши общества. Люди должны чувствовать себя в безопасности. Ненависть не победит", – подчеркнула президент Европарламента Роберта Метсола.

"Моя полная поддержка бельгийским правоохранителям и пожелания, чтобы они быстро задержали подозреваемого. Мы объединены в противодействии террору", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава МИД Франции Катрин Колонна выразила соболезнования от имени своей страны, а французский президент Эмманюэль Макрон сказал, что поговорит с бельгийским премьером Александром де Кроо.

"Наши мысли с пострадавшими от этого низменного нападения, а также с нашими бельгийскими и шведскими друзьями, с которыми мы разделяем шок от произошедшего", – добавил Макрон.

Александр де Кроо со своей стороны выразил соболезнования шведскому премьеру Ульфу Кристерссону, отметив, что борьба с терроризмом является для них общим делом.

"Осуждаю ужасные нападения на невинных гражданских в Брюсселе прошлым вечером. Мои мысли с родными погибших и всех, кого затронула эта ситуация", – отреагировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Премьер Финляндии Петтери Орпо выразил соболезнования шведскому народу и правительству.

Заявление с осуждением нападения и соболезнованиями семьям погибших опубликовал и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. "Латвия солидарна с Бельгией и Швецией в это сложное время", – отметил он.

Отреагировала и президент Молдовы Майя Санду, осудив нападение. "Молдова солидарна с Бельгией и Швецией в это сложное время. Мы осуждаем терроризм во всех его проявлениях", – заявила она.

Напомним, вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

Впоследствии стало известно, что нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и является сторонником ИГИЛ. Погибшие оказались шведскими футбольными фанатами и похоже, что нападавший умышленно стрелял в них.

Франция, где в пятницу тоже произошел исламистский теракт и также объявлен наивысший уровень террористической угрозы, после случая в Брюсселе усиливает охрану границ.