Прем'єр Косова заявив про відмову Сербії підписувати угоди про діалог за підтримки ЄС

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив про відмову Сербії від підписання базової угоди та Охридського додатку за сприяння ЄС на саміті Берлінського процесу, який проходив в албанській Тирані.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

Угода і додатки до неї були усно узгоджені під час діалогу за підтримки ЄС, спрямованого на нормалізацію відносин між двома країнами, однак президент Сербії Александр Вучич відмовився підписати документи попри зацікавленість Косова у цьому.

Вучич не був присутній на саміті й натомість відвідав Китай. На зустрічі з лідерами ЄС і регіону Белград представляла прем'єр-міністерка Ана Брнабич.

Як зазначив Курті після завершення саміту, між Косовом та Сербією є угода від 27 лютого, яка ґрунтується на взаємному визнанні та має бути виконана.

"Навіть сьогодні я попросив прем'єр-міністерку Сербії підписати базову угоду й Охридський додаток. Я за те, щоб вони були імплементовані зараз, коли президент Вучич у Китаї, де зустрічається зі східними наддержавами, але вона все одно не була з цим згодна", – додав Курті.

Сербія заявляє, що підтримує і готова брати участь у процесі діалогу з Косовом, наполягаючи на виконанні різних домовленостей, але відмовляється підписувати пункт, який би проклав шлях до подальшої нормалізації та остаточного, де-факто, визнання суверенітету Косова.

Берлінський процес – ініціатива Німеччини та Франції, покликана заохотити шість західнобалканських країн, Албанію, Боснію і Герцеговину, Косово, Чорногорію, Північну Македонію та Сербію продовжувати працювати над набуттям членства в ЄС.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок запропонувала план на 6 мільярдів євро для сприяння інтеграції балканських країн в єдиний ринок, зокрема стимулювання необхідних реформ.

Перед цим міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що напруженість між Косовом і Сербією загрожує вступу Західних Балкан до ЄС.

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