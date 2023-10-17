Премьер Косова заявил об отказе Сербии подписывать соглашения о диалоге при поддержке ЕС

Премьер-министр Косова Альбин Курти заявил об отказе Сербии от подписания базового соглашения и Охридского приложения при содействии ЕС на саммите Берлинского процесса, который проходил в албанской Тиране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Соглашение и приложения к нему были устно согласованы во время диалога при поддержке ЕС, направленного на нормализацию отношений между двумя странами, однако президент Сербии Александр Вучич отказался подписать документы, несмотря на заинтересованность Косова в этом.

Вучич не присутствовал на саммите и вместо этого посетил Китай. На встрече с лидерами ЕС и региона Белград представляла премьер-министр Ана Брнабич.

Как отметил Курти после завершения саммита, между Косовом и Сербией есть соглашение от 27 февраля, которое основывается на взаимном признании и должно быть выполнено.

"Даже сегодня я попросил премьер-министра Сербии подписать базовое соглашение и Охридское приложение. Я за то, чтобы они были имплементированы сейчас, когда президент Вучич в Китае, где встречается с восточными сверхдержавами, но она все равно не была с этим согласна", – добавил Курти.

Сербия заявляет, что поддерживает и готова участвовать в процессе диалога с Косовом, настаивая на выполнении различных договоренностей, но отказывается подписывать пункт, который бы проложил путь к дальнейшей нормализации и окончательному, де-факто, признанию суверенитета Косова.

Берлинский процесс – инициатива Германии и Франции, призванная поощрить шесть западнобалканских стран, Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Черногорию, Северную Македонию и Сербию продолжать работать над приобретением членства в ЕС.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник предложила план на 6 млрд евро для содействия интеграции балканских стран в единый рынок, в частности стимулирования необходимых реформ.

Перед этим министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что напряженность между Косовом и Сербией угрожает вступлению стран Западных Балкан в ЕС.

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