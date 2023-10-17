В Черногории требуют перенести перепись населения из-за напряженности в обществе

Советы национальных меньшинств и общин Черногории, а также оппозиция обратились к правительству и другим институтам с просьбой отложить перепись населения, которая должна пройти с 1 по 15 ноября, чтобы создать надлежащие условия для ее проведения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Anadolu.

Цель обращения – создать надлежащие условия для проведения переписи, прежде всего функциональные институты, полного информирования граждан, привлечения заинтересованной общественности и субъектов, которые сделают процесс прозрачным и инклюзивным.

Инициаторы обращения считают, что процесс переписи населения будет дополнительно сопровождаться новым социальным напряжением, которое не подходит для свободного волеизъявления граждан.

С другой стороны, сильнейшая оппозиционная прочерногорская Демократическая партия социалистов, а также социал-демократы и Либеральная партия требуют перенести перепись из-за, как они считают, разрушенной институциональной системы и высокого политического напряжения в Черногории. Они обратились к Еврокомиссии и Евростату с просьбой присоединиться к процессу.

Подписанты обращения считают, что компетентные органы не могут обеспечить необходимые технические условия в установленный срок до 1 ноября, чтобы процесс прошел бесперебойно и на полную мощность.

Соответствующее обращение премьер-министру Дритану Абазовичу передали президенты Боснийского совета, Национального совета албанцев, Хорватского национального совета, Совета мусульман и Совета ромов.

В обращении указывается, что процесс переписи запланирован на переходный период во власти, когда правительство с техническим мандатом должно сменить новое правительство, которое еще не сформировано, что говорит о крайне нестабильной политической и общественной ситуации.

Политические партии сербов в Черногории настаивают на проведении переписи, поскольку ожидают, что после смены власти большинство граждан Черногории будут декларировать себя сербами, что, как они заявили, "вернет Черногории ее сербскую идентичность".

Согласно последней переписи населения 2011 года, в Черногории проживает 45% черногорцев, 29% сербов, 9% боснийцев, 5% албанцев, 3% мусульман и по одному проценту хорватов и ромов.

Ранее сообщалось, что в Черногории спустя более пяти месяцев после парламентских выборов партии приблизились к соглашению о составе нового правительства.

Напомним, об итогах выборов в Черногории "Европейская правда" рассказывала в статье: Победа с неизвестными: почему пророссийские силы Черногории сохранили шансы на реванш.