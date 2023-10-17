Правительству Чехии грозит вотум недоверия из-за обвинений популистов

Чешскому коалиционному правительству грозит парламентский вотум недоверия из-за заявлений популистов из оппозиции о его некомпетентности в управлении экономикой и контроле над иммиграцией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Оппозиционное центристское движение ANO во главе с миллиардером-популистом и экс-премьером Андреем Бабишем обвинил правительство в неспособности справиться с высокой инфляцией, вызванной, среди прочего, ростом цен на энергоносители и новой волной миграции.

Со своей стороны Бабиш обвинил правительство в том, что оно больше заботится об Украине, чем о чешских гражданах. Прага является решительной сторонницей Украины в ее борьбе против захватнической войны РФ и приняла более 350 тысяч беженцев.

Это будет уже третья попытка объявить вотум недоверия со времени прихода к власти нынешнего правительства после выборов 2021 года. Голосование ожидается вечером во вторник или в среду.

Две оппозиционные партии, включая ANO и антимигрантскую партию "Свобода и прямая демократия", вряд ли смогут отправить в отставку пятипартийное коалиционное правительство во главе с премьер-министром Петром Фиалой, которое имеет комфортное большинство в нижней палате парламента.

Формальной причиной вотума недоверия стал отказ Фиалы принять требование оппозиции уволить министра внутренних дел Вита Ракушана из-за того, что тот пользовался мобильным телефоном, который невозможно было подслушать. Бабиш утверждал, что глава МВД использовал его для связи с организованной преступностью, но не предоставил никаких доказательств.

Экс-премьер также раскритиковал правительственный пакет, призванный удержать под контролем растущий дефицит бюджета. Согласно плану, который еще требует одобрения Сената и президента Петра Павела, чешские граждане будут платить больше за пиво и лекарства, а бизнес столкнется с более высокими корпоративными налогами.

В сентябре в Праге несколько тысяч человек участвовали в антиправительственном протесте, критикуя, в частности, помощь Украине.

Перед этим в парламенте Чехии проходили дебаты о пакете мер экономии, задуманных правительством для оздоровления финансового положения страны.