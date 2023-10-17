Швеція вирішила не змінювати рівень терористичної загрози після теракту в Брюсселі
Поліція безпеки Швеції SAPO заявила у вівторок, що її оцінка рівня загрози для країни залишилася незмінною після того, як теракту у Брюсселі, в якому загинули двоє шведів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Ситуація із загрозами, з якими стикається Швеція, поступово змінюється, оскільки зростає ризик нападів з боку агресивних ісламістських екстремістів, заявили в SAPO.
"Це серйозна ситуація, і поліція безпеки оцінює, що вона залишатиметься такою протягом тривалого часу", – йдеться в заяві Поліції безпеки.
У серпні Швеція підвищила рівень терористичної загрози до другого найвищого показника після того, як спалення Корану та інші акти, спрямовані проти найсвятішого тексту ісламу, обурили мусульман і викликали погрози з боку джихадистів.
Служба безпеки перебуває в тісному контакті з бельгійською владою і допомагає їм у їхній роботі, заявила голова SAPO Шарлотта фон Ессен.
Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина. Згодом стало відомо, що нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих від рук терориста виявилися шведськими футбольними фанатами і схоже, що нападник умисно стріляв у них.
Вранці підозрюваного затримали в одному з районів бельгійської столиці, під час затримання він отримав серйозні поранення і за кілька годин помер у лікарні.
Прем’єр Швеції після спілкування з бельгійським колегою заявив, що теракт був спрямований "проти Швеції і шведських громадян".