Швеція вирішила не змінювати рівень терористичної загрози після теракту в Брюсселі

Поліція безпеки Швеції SAPO заявила у вівторок, що її оцінка рівня загрози для країни залишилася незмінною після того, як теракту у Брюсселі, в якому загинули двоє шведів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Ситуація із загрозами, з якими стикається Швеція, поступово змінюється, оскільки зростає ризик нападів з боку агресивних ісламістських екстремістів, заявили в SAPO.

"Це серйозна ситуація, і поліція безпеки оцінює, що вона залишатиметься такою протягом тривалого часу", – йдеться в заяві Поліції безпеки.

У серпні Швеція підвищила рівень терористичної загрози до другого найвищого показника після того, як спалення Корану та інші акти, спрямовані проти найсвятішого тексту ісламу, обурили мусульман і викликали погрози з боку джихадистів.

Служба безпеки перебуває в тісному контакті з бельгійською владою і допомагає їм у їхній роботі, заявила голова SAPO Шарлотта фон Ессен.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина. Згодом стало відомо, що нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих від рук терориста виявилися шведськими футбольними фанатами і схоже, що нападник умисно стріляв у них.

Вранці підозрюваного затримали в одному з районів бельгійської столиці, під час затримання він отримав серйозні поранення і за кілька годин помер у лікарні.

Прем’єр Швеції після спілкування з бельгійським колегою заявив, що теракт був спрямований "проти Швеції і шведських громадян".