Швеция решила не менять уровень террористической угрозы после теракта в Брюсселе

Полиция безопасности Швеции SAPO заявила во вторник, что ее оценка уровня угрозы для страны осталась неизменной после теракта в Брюсселе, в котором погибли двое шведов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Ситуация с угрозами, с которыми сталкивается Швеция, постепенно меняется, поскольку растет риск нападений со стороны агрессивных исламистских экстремистов, заявили в SAPO.

"Это серьезная ситуация, и полиция безопасности оценивает, что она будет оставаться таковой в течение длительного времени", – говорится в заявлении Полиции безопасности.

В августе Швеция повысила уровень террористической угрозы до второго самого высокого показателя после того, как сожжение Корана и другие акты, направленные против самого священного текста ислама, возмутили мусульман и вызвали угрозы со стороны джихадистов.

Служба безопасности находится в тесном контакте с бельгийскими властями и помогает им в их работе, заявила глава SAPO Шарлотта фон Эссен.

Напомним, вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба, которая оказалась исламистским терактом. Как стало известно, нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и является сторонником ИГИЛ. Двое погибших от рук террориста оказались шведскими футбольными фанатами и, похоже, нападавший умышленно стрелял в них.

Утром подозреваемого террориста задержали в одном из районов бельгийской столицы, во время задержания он получил серьезные ранения и через несколько часов умер в больнице.

Премьер Швеции после общения с бельгийским коллегой заявил, что теракт был направлен "против Швеции и шведских граждан".