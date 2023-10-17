Премьер Греции привязал вопрос вступления Албании в ЕС к делу заключенного мэра

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис подтвердил позицию Греции, что стремление Тираны начать переговоры о вступлении в Европейский Союз зависят от дела Фреди Белери, заключенного этнического грека, избранного мэром города Химара на юге Албании.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ekathimerini.

Выступая из Тираны, где он участвовал во встрече лидеров ЕС и западнобалканских стран, Мицотакис заявил, что "решение этого вопроса является необходимым условием для того, чтобы Греция сделала следующий шаг и согласилась начать переговорный процесс Албании с ЕС", при этом он выразил надежду, что проблема будет решена в духе сотрудничества и доброй воли.

Мицотакис отметил, что уважает независимость албанской судебной системы, но настаивает на том, что "Белери имеет право быть приведенным к присяге, даже если он находится под стражей в качестве мэра Химары".

"Это неотъемлемое право, вытекающее из конституционного строя Албании; право, которое также полностью совместимо с европейскими принципами верховенства права. Важно, чтобы он был приведен к присяге, чтобы устранить эту важную тень, которая, несомненно, влияет на греческо-албанские отношения", – сказал он.

Вопрос приведения Белери к присяге неоднократно поднимался Афинами перед Тираной через различные каналы и на разных уровнях, последним из которых были усилия министра иностранных дел Георгиоса Герапетритиса, который имел такой же разговор с премьер-министром Албании Эди Рамой две недели назад.

"Греция твердо и непоколебимо поддерживает перспективы вступления Западных Балкан в ЕС. Мы являемся твердыми сторонниками необходимости присоединения западнобалканских стран к европейской семье; мы признаем, что это трудный путь, который требует от стран значительных изменений в европейском законодательстве", – сказал греческий премьер-министр.

Напомним, в мае мэром прибрежного албанского города Химара предварительно избрали Дионисиоса Альфреда Белери – представителя греческого меньшинства, которого незадолго до голосования задержали якобы по обвинению в подкупе избирателей.

Министерство иностранных дел Греции тогда потребовало немедленного освобождения Белери, намекая, что это дело может негативно повлиять на заявку Албании на вступление в Европейский Союз.

ЕС формально начал переговоры о вступлении Албании в июле прошлого года, но в настоящее время страна проходит так называемый процесс скрининга – подготовительный этап к фактическим переговорам.