Шольц прибыл в Израиль

Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник, 17 октября, прибыл в Израиль с визитом солидарности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

У Шольца запланированы встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом и родственниками немецких заложников боевиков ХАМАС, которые были вывезены в сектор Газа.

Немецкий канцлер хочет узнать о ситуации в зоне боевых действий, а также поговорить о том, как предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе.

Уже вечером он отправится в Египет.

Перед отлетом Шольц предостерег власти Ирана, а также поддерживаемое Тегераном ливанское радикальное движение "Хезболла" от вмешательства в конфликт между Израилем и ХАМАС.

Перед этим канцлер объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС в Германии.

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