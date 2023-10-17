Уряд Латвії виділив на підтримку українських біженців додаткові 10,3 млн євро

Уряд Латвії постановив виділити на підтримку українських біженців додатково 10,3 млн євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Ці кошти необхідні для компенсації витрат самоврядувань у період з липня по листопад для підтримки жителів України, зокрема розміщення та харчування, соціальної підтримки, забезпечення освіти, діяльності єдиних координаційних пунктів державної та муніципальної підтримки та ін.

З урахуванням того, що сформувався залишок коштів від фінансування, раніше виділеного для підтримки біженців, а також з урахуванням запитів самоврядувань, додатково потрібні понад 10 млн євро.

Таким чином, загальне виділене цього року фінансування на підтримку українських біженців становить майже 32,2 млн євро.

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів виділив 1,48 млн євро організаціям, які допомагають українським біженцям у Литві.

Раніше країни ЄС домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.