Правительство Латвии выделило на поддержку украинских беженцев дополнительные 10,3 млн евро
Правительство Латвии постановило выделить на поддержку украинских беженцев дополнительно 10,3 млн евро.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.
Эти средства необходимы для компенсации расходов самоуправлений в период с июля по ноябрь для поддержки жителей Украины, в частности размещения и питания, социальной поддержки, обеспечения образования, деятельности единых координационных пунктов государственной и муниципальной поддержки.
С учетом того, что сформировался остаток средств от финансирования, ранее выделенного для поддержки беженцев, а также с учетом запросов самоуправлений дополнительно требуются более 10 млн евро.
Таким образом, общее выделенное в этом году финансирование на поддержку украинских беженцев составляет почти 32,2 млн евро.
Напомним, правительство Соединенных Штатов выделило 1,48 млн евро организациям, которые помогают украинским беженцам в Литве.
Ранее страны ЕС договорились продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.