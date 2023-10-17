Макрон: Всі країни Європи у небезпеці через зростання ісламського тероризму

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у Європі спостерігається зростання "ісламістського тероризму", і всі держави перебувають під загрозою.

Про це він сказав під час візиту до албанської столиці Тирани, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми знову побачили це вчора в Брюсселі. Всі європейські держави вразливі, і дійсно спостерігається сплеск ісламістського тероризму", – зазначив Макрон.

Він також висловив підтримку Бельгії, у столиці якої напередодні стався теракт.

"Ми підтверджуємо нашу солідарність з нашими бельгійськими друзями", – додав Макрон.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина, яка виявилась ісламістським терактом. Як стало відомо, нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих від рук терориста виявилися шведськими футбольними фанатами і схоже, що нападник умисно стріляв у них.

Вранці підозрюваного терориста затримали в одному з районів бельгійської столиці, під час затримання він отримав серйозні поранення і за кілька годин помер у лікарні.

Прем’єр Швеції після спілкування з бельгійським прем’єром заявив, що усе вказує на те, що теракт був спрямований "проти Швеції і шведських громадян".