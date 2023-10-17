Макрон: Все страны Европы в опасности из-за роста исламского терроризма

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в Европе наблюдается рост исламистского терроризма, и все государства находятся под угрозой.

Об этом он сказал во время визита в албанскую столицу Тирану, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы снова увидели это вчера в Брюсселе. Все европейские государства уязвимы, и действительно наблюдается всплеск исламистского терроризма", – отметил Макрон.

Он также выразил поддержку Бельгии, в столице которой накануне произошел теракт.

"Мы подтверждаем нашу солидарность с нашими бельгийскими друзьями", – добавил он.

Напомним, вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба, которая оказалась исламистским терактом. Как стало известно, нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и является сторонником ИГИЛ. Двое погибших от рук террориста оказались шведскими футбольными фанатами.

Утром подозреваемого террориста задержали в одном из районов бельгийской столицы, во время задержания он получил серьезные ранения и через несколько часов умер в больнице.

Премьер Швеции после общения с бельгийским коллегой заявил, что теракт был направлен "против Швеции и шведских граждан".