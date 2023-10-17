Угорщина хоче до грудня домовитись про розблокування 22 млрд євро з фондів ЄС

Представник Угорщини на переговорах із ЄС Тібор Наврачич висловив сподівання, що до кінця листопада сторони завершать фінансові переговори про розблокування близько 22 мільярдів євро з фондів, заморожених через проблеми з верховенством права в країні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На бізнес-форумі у вівторок Наврачич заявив, що Будапешт відповів на запитання Європейської комісії щодо впровадження рекомендацій по боротьбі з корупцією та незалежності судової системи.

Крім того, в четвер він поїде на переговори до Брюсселя разом із урядовим радником із питань Євросоюзу Яношем Бокою.

"Наша мета – сподіваюся, завершити переговори про процедуру надання обумовленої допомоги найближчим часом, я вірю, що ми зможемо завершити їх до кінця листопада", – сказав Наврачич, додавши, що після цього Угорщина зможе розпочати реалізацію проєктів за кошти з фондів ЄС.

Розблоковані майже 22 млрд євро є важливими для економіки Угорщини, яка намагається вийти з найдовшої рецесії за останні роки на тлі найвищої в ЄС інфляції та різкого падіння рівня споживання.

Раніше ЗМІ писали, що Євросоюз розглядає можливість розблокування мільярдів євро для Угорщини, аби отримати її схвалення на подальшу допомогу Україні та початок переговорів про членство з Києвом.

У грудні минулого року ЄС заморозив 22 мільярди євро з фондів згуртування, виділених Угорщині. Це відбулось після того, як Брюссель вирішив, що Угорщина не дотримується правил захисту прав людини і верховенства права.