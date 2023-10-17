Венгрия хочет до декабря договориться о разблокировании 22 млрд евро из фондов ЕС

Представитель Венгрии на переговорах с ЕС Тибор Наврачич выразил надежду, что до конца ноября стороны завершат финансовые переговоры о разблокировании около 22 миллиардов евро из фондов Евросоюза, замороженных из-за проблем с верховенством права в стране.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На бизнес-форуме во вторник Наврачич заявил, что Будапешт ответил на вопросы Европейской комиссии по внедрению рекомендаций по борьбе с коррупцией и независимости судебной системы.

Кроме того, в четверг он поедет на переговоры в Брюссель вместе с правительственным советником по вопросам Евросоюза Яношем Бокой.

"Наша цель – надеюсь, завершить переговоры о процедуре предоставления обусловленной помощи в ближайшее время, я верю, что мы сможем завершить их до конца ноября", – сказал Наврачич, добавив, что после этого Венгрия сможет начать реализацию проектов за средства из фондов ЕС.

Разблокированные почти 22 млрд евро важны для экономики Венгрии, которая пытается выйти из самой длинной рецессии за последние годы на фоне самой высокой в ЕС инфляции и резкого падения уровня потребления.

Ранее СМИ писали, что Евросоюз рассматривает возможность разблокирования миллиардов евро для Венгрии, чтобы получить ее одобрение на дальнейшую помощь Украине и начало переговоров о членстве с Киевом.

В декабре прошлого года ЕС заморозил 22 миллиарда евро из фондов сплочения, выделенных Венгрии. Это произошло после того, как Брюссель решил, что Венгрия не соблюдает правила защиты прав человека и верховенства права.