ЄС додав три країни до "чорного списку" податкових гаваней

Рада ЄС вирішила додати Антигуа і Барбуду, Беліз та Сейшельські острови до списку юрисдикцій, які не співпрацюють з ЄС у податкових питаннях.

Як пише "Європейська правда"", про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Водночас три юрисдикції були вилучені зі списку: Британські Віргінські острови, Коста-Рика та Маршаллові острови.

Після цих оновлень список ЄС складається з наступних 16 юрисдикцій: Американське Самоа, Антигуа і Барбуда, Ангілья, Багамські острови, Беліз, Фіджі, Гуам, Палау, Панама, Росія, Самоа, Сейшельські острови, Тринідад і Тобаго, Острови Теркс і Кайкос, Віргінські острови США, Вануату.

"Рада висловлює жаль, що ці юрисдикції поки що не співпрацюють у податкових питаннях, і пропонує їм удосконалити свою законодавчу базу для вирішення виявлених проблем", – заявили у Раді ЄС.

Варто зазначити, що Британські Віргінські острови, Коста-Рика та Маршаллові острови були включені до чорного списку ЄС у лютому цього року разом з Росією.

У 2017 році ЄС створив чорний список юрисдикцій і країн, які відмовляються від співпраці та заохочують зловживання в податковій практиці.