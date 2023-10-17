ЕС добавил три страны в "черный список" налоговых гаваней

Совет ЕС решил добавить Антигуа и Барбуду, Белиз и Сейшельские острова в список юрисдикций, которые не сотрудничают с ЕС в налоговых вопросах.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

В то же время три юрисдикции были изъяты из списка: Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова.

После этих обновлений список ЕС состоит из следующих 16 юрисдикций: Американское Самоа, Антигуа и Барбуда, Ангилья, Багамские острова, Белиз, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Россия, Самоа, Сейшельские острова, Тринидад и Тобаго, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова США, Вануату.

"Совет выражает сожаление, что эти юрисдикции пока не сотрудничают в налоговых вопросах, и предлагает им усовершенствовать свою законодательную базу для решения выявленных проблем", – заявили в Совете ЕС.

Стоит отметить, что Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова были включены в черный список ЕС в феврале этого года вместе с Россией.

В 2017 году ЕС создал черный список юрисдикций и стран, которые отказываются от сотрудничества и поощряют злоупотребления в налоговой практике.