ЗМІ: Виконавець теракту в Брюсселі прибув на Лампедузу в 2011 році

Італійська агенція Ansa дізналася, що Абдесалем Лассуед, туніський нападник, який у понеділок ввечері вбив двох людей у Брюсселі, прибув на Лампедузу в 2011 році на невеликому човні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після перебування в Італії він поїхав до Швеції, звідки його, схоже, вислали.

Повернувшись до Італії, у 2016 році в Болоньї він був ідентифікований правоохоронцями як радикально налаштований: він висловив бажання приєднатися до джихаду і поїхати воювати. За чоловіком також встановили спостереження спецслужби.

Пізніше він виїхав до Бельгії. Не виключено, що вчора він вбив двох шведів через невдоволення, яке відчував до країни, з якої його вислали.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина. Згодом стало відомо, що нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих від рук терориста виявилися шведськими футбольними фанатами і схоже, що нападник умисно стріляв у них.

Вранці підозрюваного затримали в одному з районів бельгійської столиці, під час затримання він отримав серйозні поранення і за кілька годин помер у лікарні.

Прем’єр Швеції після спілкування з бельгійським колегою заявив, що теракт був спрямований "проти Швеції і шведських громадян".