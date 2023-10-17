СМИ: Исполнитель теракта в Брюсселе прибыл на Лампедузу в 2011 году

Итальянское агентство Ansa узнало, что Абдесалем Лассуед, тунисский нападающий, который в понедельник вечером убил двух человек в Брюсселе, прибыл на Лампедузу в 2011 году на небольшой лодке.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После пребывания в Италии он уехал в Швецию, откуда его, похоже, выслали.

Вернувшись в Италию, в 2016 году в Болонье он был идентифицирован правоохранителями как радикально настроенный: он выразил желание присоединиться к джихаду и поехать воевать. За мужчиной также установили наблюдение спецслужбы.

Позже он выехал в Бельгию. Не исключено, что вчера он убил двух шведов из-за недовольства, которое испытывал к стране, из которой его выслали.

Напомним, вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба, которая оказалась исламистским терактом. Как стало известно, нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и является сторонником ИГИЛ. Двое погибших от рук террориста оказались шведскими футбольными фанатами и, похоже, нападавший умышленно стрелял в них.

Утром подозреваемого террориста задержали в одном из районов бельгийской столицы, во время задержания он получил серьезные ранения и через несколько часов умер в больнице.

Премьер Швеции после общения с бельгийским коллегой заявил, что теракт был направлен "против Швеции и шведских граждан".