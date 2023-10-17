Брюссель після теракту поверне попередній рівень терористичної загрози

У Брюсселі після теракту заявили, що безпосередня терористична загроза для бельгійської столиці минула і її рівень повернуть на попередній показник.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTBF.

Згідно із заявами міністрів, зробленими після засідання Ради національної безпеки, третій рівень небезпеки незабаром буде запроваджений на всій території Бельгії.

Координаційний орган з аналізу загроз (Ocam) провів новий аналіз загроз у вівторок, після того, як імовірний виконавець ісламістського нападу в понеділок увечері був застрелений. В результаті було вирішено знизити рівень загрози в Брюссельському столичному регіоні з 4 ("дуже серйозна і неминуча") до 3 ("серйозна"), заявив на пресконференції Ради національної безпеки прем'єрміністр Александер Де Кроо.

Сили безпеки "змогли нейтралізувати зловмисника, тому безпосередньої загрози більше немає", – пояснив глава уряду.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина. Згодом стало відомо, що нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих від рук терориста виявилися шведськими футбольними фанатами і схоже, що нападник умисно стріляв у них.

Вранці підозрюваного затримали в одному з районів бельгійської столиці, під час затримання він отримав серйозні поранення і за кілька годин помер у лікарні.

Прем’єр Швеції після спілкування з бельгійським колегою заявив, що теракт був спрямований "проти Швеції і шведських громадян".