Брюссель после теракта вернет предыдущий уровень террористической угрозы

В Брюсселе после теракта заявили, что непосредственная террористическая угроза для бельгийской столицы прошла и ее уровень вернут на предыдущий показатель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTBF.

Согласно заявлениям министров, сделанным после заседания Совета национальной безопасности, третий уровень опасности вскоре будет введен на всей территории Бельгии.

Координационный орган по анализу угроз (Ocam) провел новый анализ угроз во вторник, после того, как предполагаемый исполнитель исламистского нападения в понедельник вечером был застрелен. В результате было решено снизить уровень угрозы в Брюссельском столичном регионе с 4 ("очень серьезная и неизбежная") до 3 ("серьезная"), заявил на пресс-конференции Совета национальной безопасности премьер-министр Александер Де Кроо.

Силы безопасности "смогли нейтрализовать злоумышленника, поэтому непосредственной угрозы больше нет", – пояснил глава правительства.

Напомним, вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба, которая оказалась исламистским терактом. Как стало известно, нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и является сторонником ИГИЛ. Двое погибших от рук террориста оказались шведскими футбольными фанатами и, похоже, нападавший умышленно стрелял в них.

Утром подозреваемого террориста задержали в одном из районов бельгийской столицы, во время задержания он получил серьезные ранения и через несколько часов умер в больнице.

Премьер Швеции после общения с бельгийским коллегой заявил, что теракт был направлен "против Швеции и шведских граждан".