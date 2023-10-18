Шольц из-за воздушной тревоги лег на землю в аэропорту Тель-Авива и увидел взрывы

Канцлер Германии Олаф Шольц перед отлетом из Израиля был вынужден сойти с самолета в аэропорту Тель-Авива и лечь на землю из-за воздушной тревоги.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Впоследствии после этого Шольца отвезли на машине к зданию аэропорта, где есть укрытие.

@robinalexander_/Twitter

#Raketenalarm in Tel Aviv. Die Regierungsmaschine wird umgehend evakuiert. @Bundeskanzler wird in einen Schutzraum gebracht. Wir legen uns vor dem Flugzeug auf den Boden. @robinalexander_ @frautoroxel pic.twitter.com/OTWV55KUoA — Sara Sievert (@sara__si) October 17, 2023

Издание пишет, что канцлер собственными глазами увидел два взрыва, вызванные работой системы ПВО "Железный купол".

После этого сотрудники службы безопасности обыскали правительственный самолет на предмет возможных опасностей.

Через несколько минут пассажиры смогли снова подняться на борт самолета и отправиться в Каир.

Во время поездки в Израиль Шольцу пришлось несколько раз спускаться в укрытие из-за воздушной тревоги. В частности, тревога прозвучала, когда тот находился в немецком посольстве.

Сейчас немецкий канцлер уже прилетел в египетскую столицу Каира. Репортер Bild, которая находилась на борту правительственного самолета рассказала, что полет был "драматическим".

"Мы спонтанно изменили маршрут из соображений безопасности, пролетели по дуге, а затем круто набрали высоту", – сказала она, добавив, что это было сделано, чтобы как можно быстрее покинуть зону досягаемости ракет ХАМАС.

Напомним, кроме Шольца накануне в Израиль прибыл премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. А президент США Джо Байден посетит страну в среду.