В ЄС не бачать протиріччя в солідарності з Ізраїлем та допомозі палестинцям

Європейський Союз співпрацює з Єгиптом, щоб доставити гуманітарну допомогу тим, хто рятується від конфлікту в секторі Гази.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками віртуального саміту ЄС, що був присвячений ситуації на Близькому Сході.

За її словами, кроки щодо надання гуманітарної допомоги палестинцям у секторі Гази не впливають на позицію ЄС щодо засудження дій терористичного угрупування ХАМАС, який напав на Ізраїль 7 жовтня.

"Немає ніякого протиріччя в тому, щоб солідаризуватися з Ізраїлем і діяти для задоволення гуманітарних потреб палестинців", – сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що Євросоюз також пояснює ізраїльській владі, що постачання води до сектору Гази є вкрай необхідним, адже мова йде про базові права людини.

Нагадаємо, ЄС у понеділок оголосив про організацію "гуманітарного повітряного мосту", за допомогою якого до сектору Гази буде постачатись гуманітарна допомога на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту.

Водночас ЄС потроїв розмір гуманітарної допомоги для сектору Гази до 75 мільйонів євро.

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