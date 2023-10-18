ЕС не видит противоречия в солидарности с Израилем и помощи палестинцам

Шаги по оказанию гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газы не влияют на позицию ЕС по осуждению действий террористической группировки ХАМАС, напавшей на Израиль 7 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен по итогам виртуального саммита ЕС, посвященного ситуации на Ближнем Востоке.

По ее словам, Европейский Союз сотрудничает с Египтом, чтобы доставить гуманитарную помощь тем, кто спасается от конфликта в секторе Газа.

"Нет никакого противоречия в том, чтобы солидаризироваться с Израилем и действовать для удовлетворения гуманитарных потребностей палестинцев", – сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что Евросоюз также объясняет израильским властям, что поставки воды в сектор Газы крайне необходимы, ведь речь идет о базовых правах человека.

Напомним, ЕС в понедельник объявил об организации "гуманитарного воздушного моста", с помощью которого в сектор Газы будет поставляться гуманитарная помощь на фоне эскалации арабо-израильского конфликта.

В то же время ЕС утроил размер гуманитарной помощи для сектора Газы до 75 миллионов евро.

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