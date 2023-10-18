ЕС не видит противоречия в солидарности с Израилем и помощи палестинцам
Шаги по оказанию гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газы не влияют на позицию ЕС по осуждению действий террористической группировки ХАМАС, напавшей на Израиль 7 октября.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен по итогам виртуального саммита ЕС, посвященного ситуации на Ближнем Востоке.
По ее словам, Европейский Союз сотрудничает с Египтом, чтобы доставить гуманитарную помощь тем, кто спасается от конфликта в секторе Газа.
"Нет никакого противоречия в том, чтобы солидаризироваться с Израилем и действовать для удовлетворения гуманитарных потребностей палестинцев", – сказала фон дер Ляйен.
Она добавила, что Евросоюз также объясняет израильским властям, что поставки воды в сектор Газы крайне необходимы, ведь речь идет о базовых правах человека.
Напомним, ЕС в понедельник объявил об организации "гуманитарного воздушного моста", с помощью которого в сектор Газы будет поставляться гуманитарная помощь на фоне эскалации арабо-израильского конфликта.
В то же время ЕС утроил размер гуманитарной помощи для сектора Газы до 75 миллионов евро.
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