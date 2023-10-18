ЗМІ: Прем'єр Британії планує відвідати Ізраїль

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак може у четвер відвідати Ізраїль на тлі конфлікту близькосхідної країни з ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

За інформацією медіа, візит очільника британського уряду може бути частиною ширшого візиту на Близький Схід, який може включати зупинки в Йорданії та Єгипті.

Новина про візит Сунака з'явилася напередодні удару по лікарні в секторі Гази, в результаті якого, як стверджують у ХАМАС, загинуло щонайменше 500 осіб.

Ізраїль заперечив свою причетність до вибуху, заявивши, що він був спричинений ракетою, випущеною палестинським терористичним угрупуванням Ісламський джихад.

Раніше Сунак підкреслив важливість уникнення ескалації конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС на Близькому Сході під час телефонних розмов у понеділок з президентами Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом та Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Внаслідок конфлікту між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС загинули шестеро громадян Великої Британії, ще десять вважають зниклими безвісти.