СМИ: Премьер Британии планирует посетить Израиль

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может в четверг посетить Израиль на фоне конфликта ближневосточной страны с ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

По информации медиа, визит главы британского правительства может быть частью более широкого визита на Ближний Восток, который может включать остановки в Иордании и Египте.

Новость о визите Сунака появилась накануне удара по больнице в секторе Газа, в результате которого, как утверждают в ХАМАС, погибло по меньшей мере 500 человек.

Израиль отрицал свою причастность к взрыву, заявив, что он был вызван ракетой, выпущенной палестинской террористической группировкой Исламский джихад.

Ранее Сунак подчеркнул важность избежания эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке во время телефонных разговоров в понедельник с президентами Палестинской администрации Махмудом Аббасом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В результате конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС погибли шесть граждан Великобритании, еще десять считаются пропавшими без вести.