Шольц обещает приложить усилия для освобождения захваченных ХАМАС заложников
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал приложить усилия для освобождения заложников, похищенных радикальной исламистской группировкой ХАМАС во время атаки на Израиль.
Об этом он заявил на встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Каире, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.
Шольц отметил, что высоко ценит роль президента Египта в урегулировании израильско-палестинского конфликта.
Вместе с ним он пытается смягчить тяжелые последствия конфликта.
По данным Министерства иностранных дел ФРГ, сейчас среди заложников ХАМАС – восемь человек с немецким гражданством.
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о контактах с израильскими властями, а также с "посредническими государствами, которые поддерживают контакты с ХАМАС" для освобождения заложников, которые были захвачены во время нападения на Израиль 7 октября.
Также стало известно, что правительство Италии использует свои хорошие отношения с несколькими арабскими странами, чтобы убедить их надавить на боевиков ХАМАС для освобождения заложников.