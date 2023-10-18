У Познані чоловік напав з ножем на дітей: 5-річний хлопчик поранений
Середа, 18 жовтня 2023, 12:42
У польському місті Познань невідомий чоловік напав з ножем на групу вихованців дитячого садка.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.
Група дітей була на прогулянці, коли в якийсь момент до них підійшов невідомий чоловік.
Спочатку він погрожував дітям, а потім поранив п'ятирічного хлопчика і втік з місця події.
Наразі лікарі борються за життя пораненого хлопчика. Нападника вдалося затримати.
Нагадаємо, 13 жовтня 20-річний ісламіст родом з Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.