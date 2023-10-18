В Познани мужчина напал с ножом на детей: пятилетний мальчик ранен
Среда, 18 октября 2023, 12:42
В польском городе Познань неизвестный мужчина напал с ножом на группу воспитанников детского сада.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.
Группа детей была на прогулке, когда в какой-то момент к ним подошел неизвестный мужчина.
Сначала он угрожал детям, а затем ранил пятилетнего мальчика и скрылся с места происшествия.
Сейчас врачи борются за жизнь раненого мальчика. Нападавшего удалось задержать.
Напомним, 13 октября 20-летний исламист родом из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции.
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