В Познани мужчина напал с ножом на детей: пятилетний мальчик ранен

В польском городе Познань неизвестный мужчина напал с ножом на группу воспитанников детского сада.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Группа детей была на прогулке, когда в какой-то момент к ним подошел неизвестный мужчина.

Сначала он угрожал детям, а затем ранил пятилетнего мальчика и скрылся с места происшествия.

Сейчас врачи борются за жизнь раненого мальчика. Нападавшего удалось задержать.

Напомним, 13 октября 20-летний исламист родом из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции.