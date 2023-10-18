Еврокомиссия призвала расследовать удар по больнице в секторе Газы с сотнями жертв

В Еврокомиссии призвали расследовать ракетный обстрел больницы в секторе Газы, в результате которого погибли сотни человек.

Об этом сказал представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе в среду, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о реакции Еврокомиссии на удар по больнице и его жертвы, он привел слова президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что все факты должны быть установлены, а виновные должны быть привлечены к ответственности.

"Нет никакого оправдания обстрелу больницы, полной медицинского персонала и гражданских лиц", – процитировал президента Еврокомиссии Кеерсмакер.

В то же время представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не видит террористическую группировку ХАМАС, которая контролирует сектор Газы, будущим партнером в установлении мира на Ближнем Востоке.

"ХАМАС – это террористическая организация. Это не наш партнер и не партнер для установления мира", – подчеркнул он.

Напомним, накануне по больнице в секторе Газы нанесли ракетный удар, в результате которого, как утверждают в ХАМАС, погибли по меньшей мере 500 человек.

Израиль отрицает свою причастность к взрыву, заявив, что он был вызван ракетой, выпущенной палестинской террористической группировкой "Исламский джихад".

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕС не видит противоречия в солидарности с Израилем и помощи палестинцам.

Перед этим в Еврокомиссии заявили, что блокада и бомбардировки сектора Газы – прямое следствие действий ХАМАС.