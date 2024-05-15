Швейцарія пом'якшить правила експорту зброї із забороною для України

Уряд Швейцарії збирається пом'якшити правила експорту озброєнь, але збереже заборону на їхні поставки в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з пропозицією уряду, експортні обмеження можуть скасувати за "виняткових обставин" на обмежений час, якщо це "відповідає інтересам зовнішньої політики або національної безпеки".

Водночас Берн уже заявив, що не використовуватиме цей виняток, щоб дозволити поставки Києву. Раніше Швейцарія не дозволила Німеччині, Іспанії та Данії постачати зброю швейцарського виробництва Україні.

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Наразі невідомо, чи буде цей крок достатнім, щоб переконати замовників з Європи, які збільшують витрати на оборону, намагаючись допомогти Україні відбити російське вторгнення.

Швейцарські законодавці раніше вимагали більшої гнучкості для підтримки своєї військової промисловості, яка відіграє ключову роль у традиціях нейтралітету та самооборони країни.

Близько трьох чвертей швейцарського експорту зброї йде до Європи. Німеччина є найбільшим ринком збуту, закупивши 2023 року зброї на суму майже 170 мільйонів франків (більше 173 млн євро), згідно з урядовими даними.

Раніше комітет швейцарського парламенту проголосував за багаторічну допомогу Україні у розмірі 5 млрд швейцарських франків (5,5 млрд доларів) у рамках ширшого пакета, спрямованого на покращення обороноздатності нейтральної Швейцарії.

10 квітня Швейцарія заявила, що планує посилити економічний розвиток і довгострокову реконструкцію України протягом наступних 12 років.

До 2036 року на ці цілі планують виділити загалом 5 млрд швейцарських франків (понад 5 млрд євро). Як перший крок, близько 1,5 млрд швейцарських франків буде виділено з бюджету міжнародного співробітництва до 2028 року.

Нагадаємо, група активістів за підтримки ультраправої Швейцарської народної партії зібрала підписи для проведення референдуму щодо нейтрального статусу країни, який може підважити запроваджені країною санкції проти Росії.