Ірландія скоротила соцвиплати біженцям з України, які мають житло від держави

Ірландія у вівторок скоротила соціальні виплати українським біженцям, яких прийняли в державних центрах для прибулих.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Уряд Ірландії зменшив виплати до 38,8 євро з 220 євро після аналогічного скорочення виплат для новоприбулих у березні, що, за словами влади, призвело до зменшення кількості українців, які шукають притулку в країні.

Трохи менше 47 тисяч українських біженців проживають у фінансованих державою місцях, таких як готелі, де їм надають харчування та інші послуги. Сюди входить частина з 19 тисяч українців, які працюють та не отримують соцвиплат, інформує агентство.

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За оцінками уряду, які навів міністр фінансів Майкл МакГрат, приблизно 86 тисяч з тих 107 тисяч, які приїхали до Ірландії з України, залишаються в країні.

"Ця зміна (у виплатах) торкнеться приблизно 27 тисяч (українців)", – зазначив він.

Ірландія має один з найвищих показників кількості українських біженців по відношенню до власного населення, яке складає 5,3 мільйона осіб, а скорочення соцвиплат піддали критиці організації, що підтримують біженців.

Житло для біженців та швидко зростаюча кількість шукачів притулку останнім часом стали набагато більшою політичною проблемою в Ірландії, яка роками намагається вирішити проблему гострої нестачі житла.

Раніше повідомляли, що уряд Ірландії 13 березня затвердив створення п’яти центрів тимчасового розміщення біженців з України, розрахованих на майже 2000 людей.

Про створення центрів, дата відкриття яких ще не відома, оголосили в той час, як в Ірландії, за оцінками, понад 1200 біженців з України не мають місця для ночівлі.

Згідно з новими правилами, біженці з України зможуть перебувати в цих центрах лише протягом 90 днів, у цей час їм виплачуватимуть щотижневу допомогу в розмірі 38,8 євро на дорослого та 29,8 євро на дитину.

Ще восени 2022 року уряд Ірландії повідомляв, що в країні не вистачає місць для розселення українських біженців.