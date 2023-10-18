Премьеры Швеции и Бельгии почтили память жертв теракта в Брюсселе

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и его бельгийский коллега Александер де Кроо почтили память жертв теракта в Брюсселе, во время которого радикальный исламист застрелил двух шведских граждан, приехавших в бельгийскую столицу поддержать свою национальную сборную по футболу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На месте, где террорист расстрелял болельщиков, Кристерссон с футбольным шарфом шведской сборной и де Кроо с футболкой сборной Швеции в руках приняли участие в короткой церемонии, возложив венки в знак памяти жертв под аккомпанемент печальной мелодии на виолончели.

Reuters

AP

Они также положили на место трагедии среди цветов шарф с символикой шведской сборной и футболку.

"Мы едины в нашей борьбе против радикального исламистского экстремизма", – говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел Швеции и Бельгии в ответ на теракт.

Ранее Кристерссон заявил, что ЕС должен усилить пограничный контроль и внутреннюю безопасность после теракта в Брюсселе.

Напомним, вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба, которая оказалась исламистским терактом. Как стало известно, нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и является сторонником ИГИЛ.

Двое погибших от рук террориста оказались шведскими футбольными фанатами.

Утром 17 октября подозреваемого террориста задержали в одном из районов бельгийской столицы, во время задержания он получил серьезные ранения и через несколько часов умер в больнице.

Премьер Швеции заявил, что теракт был направлен "против Швеции и шведских граждан".