В Познани умер раненый при ножевом нападении пятилетний мальчик

В польском городе Познань умер на операционном столе пятилетний мальчик, раненый при нападении вооруженного ножом мужчины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает радиостанция RMF FM.

Нападение произошло, когда группа воспитанников детского сада была на прогулке со своими нянями.

По неофициальной информации радиостанции, к детям, которые шли по тротуару, подбежал мужчина. Он начал кричать, что убьет всех, а затем ударил ножом пятилетнего ребенка, стоявшего в конце группы.

На месте были проведены реанимационные мероприятия. Затем мальчика доставили в больницу, где его сразу же отвезли в операционную. Маленький Мауриций получил ножевое ранение в грудь. К сожалению, он не выжил.

Новость о смерти пятилетнего мальчика подтвердил доктор медицинских наук Павел Дашкевич, директор клинической больницы. Ребенок умер во время операции.

В результате нападения больше никто не пострадал.

Нападавшего задержали в познанском районе Лазарь, неподалеку от места преступления. Журналисты RMF FM установили, что это был 71-летний Здислав С., живущий неподалеку от детского сада.

Ранее он никогда не фигурировал в полицейских протоколах. Мужчину задержали случайные прохожие и женщина-полицейская, которая проходила мимо в свободное от службы время.

Напомним, 13 октября 20-летний исламист родом из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции.