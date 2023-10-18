Рига пожертвує Чернігову 10 автобусів

У середу, 18 жовтня, Ризька міська рада дозволила муніципальному підприємству Rīgas satiksme передати Україні десять автобусів Solaris Urbino 12, які не потрібні для господарської діяльності компанії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Якщо раніше автобуси жертвували українській столиці Києву, то тепер їх планується передати комунальному підприємству Чернігівського самоврядування "Чернігівське тролейбусне управління".

Rīgas satiksme планувала продаж цих автобусів на відкритому аукціоні. Однак, з огляду на вік автобусів, технічні параметри та обмежене використання лише для міських перевезень у мережі міських маршрутів, практика показує, що такі транспортні засоби купуються металопереробними підприємствами через аукціони.

Тому, з огляду на війну, що триває в Україні, і завдані внаслідок воєнних дій збитки Україні та її народу, розпил робочих автобусів на металобрухт не є відповідальним вчинком. Так само неекономічно було б тримати такі автобуси невикористаними, оскільки з часом вони стануть непридатними, зазначили в Rīgas satiksme.

Rīgas satiksme дарує автобуси Україні вже втретє. Разом із цими автобусами загальна кількість переданих муніципальних автобусів становитиме 31 транспортний засіб.

Компанія пожертвувала перші 11 автобусів у квітні 2022 року, потім у грудні Ризька міськрада підтримала передачу ще десяти автобусів.

Досі автобуси в Україну не ходили порожніми. У них були завантажені різні запчастини для автобусів і гуманітарна допомога.

Нагадаємо, уряд Латвії постановив виділити на підтримку українських біженців додатково 10,3 млн євро.

Крім того, уряд Сполучених Штатів виділив 1,48 млн євро організаціям, які допомагають українським біженцям у Литві.