Рига пожертвует Чернигову 10 автобусов

В среду, 18 октября, Рижский городской совет разрешил муниципальному предприятию Rīgas satiksme передать Украине десять автобусов Solaris Urbino 12, которые не нужны для хозяйственной деятельности компании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Если раньше автобусы жертвовали украинской столице Киеву, то теперь их планируется передать коммунальному предприятию Черниговского самоуправления "Черниговское троллейбусное управление".

Rīgas satiksme планировала продажу этих автобусов на открытом аукционе. Однако, учитывая возраст автобусов, технические параметры и ограниченное использование только для городских перевозок в сети городских маршрутов, практика показывает, что такие транспортные средства покупаются металлоперерабатывающими предприятиями через аукционы.

Поэтому, учитывая войну, которая продолжается в Украине, и нанесенный в результате военных действий ущерб Украине и ее народу, распил рабочих автобусов на металлолом не является ответственным поступком. Так же неэкономично было бы держать такие автобусы неиспользованными, поскольку со временем они придут в негодность, отметили в Rīgas satiksme.

Rīgas satiksme дарит автобусы Украине уже в третий раз. Вместе с этими автобусами общее количество переданных муниципальных автобусов составит 31 транспортное средство.

Компания пожертвовала первые 11 автобусов в апреле 2022 года, затем в декабре Рижский горсовет поддержал передачу еще десяти автобусов.

До сих пор автобусы в Украину не ходили пустыми. В них были загружены различные запчасти для автобусов и гуманитарная помощь.

Напомним, правительство Латвии постановило выделить на поддержку украинских беженцев дополнительно 10,3 млн евро.

Кроме того, правительство Соединенных Штатов выделило 1,48 млн евро организациям, которые помогают украинским беженцам в Литве.