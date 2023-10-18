У Празі пропалестинський марш дійшов до будівлі уряду

У столиці Чехії в середу ввечері відбулась нечисленна демонстрація на підтримку Палестини на тлі загострення на Близькому Сході, спричиненого нападом угруповання ХАМАС на Ізраїль на початку місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Демонстранти зібралися біля пам'ятника Яну Гусу на Староміській площі, після чого рушили до урядового кварталу. Вони несли палестинські прапори і транспаранти з написами "Окупація – це не мир", "Ізраїль вбиває" і "Свободу Палестині".

Фото: CTK

За оцінкою кореспондента ČTK, на місці було близько 100 людей, у поліції не захотіли давати оцінку кількості учасників акції. Правоохоронці додали, що акція не порушує громадський порядок.

Захід організувала Ініціатива за справедливий мир на Близькому Сході "Не в ім'я нас!", яка вихідними провела на Вацлавській площі вшанування пам'яті жертв серед цивільного населення Ізраїлю та Палестини, а також демонстрацію на підтримку прав палестинців.

Раніше в середу топ-суд Франції підтвердив законність заборони пропалестинських демонстрацій на тлі ескалації після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль. Попри заборону, запроваджену в кількох європейських країнах, там регулярно відбуваються акції на підтримку дій ХАМАС.

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