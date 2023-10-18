В Праге пропалестинский марш дошел до здания правительства

В столице Чехии в среду вечером состоялась немногочисленная демонстрация в поддержку Палестины на фоне обострения на Ближнем Востоке, вызванного нападением группировки ХАМАС на Израиль в начале месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Демонстранты собрались у памятника Яну Гусу на Староместской площади, после чего двинулись к правительственному кварталу. Они несли палестинские флаги и транспаранты с надписями "Оккупация – это не мир", "Израиль убивает" и "Свободу Палестине".

ФОТО: CTK

По оценке корреспондента ČTK, на месте было около 100 человек, в полиции не захотели давать оценку количеству участников акции. Правоохранители добавили, что акция не нарушает общественный порядок.

Мероприятие организовала Инициатива за справедливый мир на Ближнем Востоке "Не во имя нас!", которая на выходных провела на Вацлавской площади чествование памяти жертв среди гражданского населения Израиля и Палестины, а также демонстрацию в поддержку прав палестинцев.

Ранее в среду топ-суд Франции подтвердил законность запрета пропалестинских демонстраций на фоне эскалации после нападения группировки ХАМАС на Израиль. Несмотря на запрет, введенный в нескольких европейских странах, там регулярно проходят акции в поддержку действий ХАМАС.

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