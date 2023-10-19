Протестувальники проти війни Ізраїлю і ХАМАС зайшли у Капітолій: понад 300 затриманих

У Вашингтоні затримали понад 300 учасників антивоєнної демонстрації, що закликала до припинення війни між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, під час якої частина людей зайшли у будівлю Капітолію.

Про це повідомляє ABC News, пише "Європейська правда".

У середу багато сотень людей зібралися довкола та всередині комплексу Капітолію, закликаючи до припинення війни між Ізраїлем і палестинським терористичним угрупованням ХАМАС, що контролює сектор Гази. У зв’язку з подією до Капітолію перекинули додаткових правоохоронців з інших районів.

Речник поліції Капітолію повідомив, що всього у комплексі Капітолію затримали близько 300 протестувальників.

KENT NISHIMURA/BLOOMBERG

Деякі демонстранти, координовані єврейською групою лівих поглядів Jewish Voice for Peace, увійшли в офісну будівлю Cannon House через різні входи і зібралися всередині ротунди.

У поліції пояснили, що протестувальникам, як і загалом громадськості, дозволено заходити у комплекс Капітолію, і проблеми їм загрожують лише у разі порушення порядку.

Подібна демонстрація раніше цього тижня пройшла біля Білого дому, там також затримали десятки протестувальників.

Нагадаємо, Білий дім анонсував спеціальне звернення президента США Джо Байдена щодо війни в Ізраїлі та Україні в ніч на п’ятницю за київським часом.

За інформацією ЗМІ, Байден планує просити у Конгресу додаткові 60 млрд доларів на допомогу Україні і 10 млрд – на допомогу Ізраїлю.