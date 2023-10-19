У Молдову прямують військові інструктори зі США: допоможуть навчати бригаду молдовської армії
У Молдову прибуде група військових із США, які допомагатимуть навчати військових однієї з бригад Національної армії Молдови.
Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це оголосили у Міноборони Молдови.
До Кишинева прибуде група експертів Бригад підтримки сил безпеки (Security Force Assistance Brigades – SFAB) для проведення навчань згідно з планом двосторонньої співпраці між Національною армією Молдови і США.
Фахівці допоможуть з навчанням мотопіхотної бригади ім. Штефана чел Маре.
Також цього тижня армія Молдови отримала ще два бронетранспортери Piranha від федерального уряду Німеччини.
Нагадаємо, в середині жовтня президентка Молдови презентувала Стратегію національної безпеки, яка охоплює кілька напрямків – від інвестицій в оборону та боротьби з корупцією до врегулювання придністровського конфлікту.