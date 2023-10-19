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У Молдову прямують військові інструктори зі США: допоможуть навчати бригаду молдовської армії

Четвер, 19 жовтня 2023, 10:46

У Молдову прибуде група військових із США, які допомагатимуть навчати військових однієї з бригад Національної армії Молдови.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це оголосили у Міноборони Молдови. 

До Кишинева прибуде група експертів Бригад підтримки сил безпеки (Security Force Assistance Brigades – SFAB) для проведення навчань згідно з планом двосторонньої співпраці між Національною армією Молдови і США. 

Фахівці допоможуть з навчанням мотопіхотної бригади ім. Штефана чел Маре. 

Також цього тижня армія Молдови отримала ще два бронетранспортери Piranha від федерального уряду Німеччини.

Нагадаємо, в середині жовтня президентка Молдови презентувала Стратегію національної безпеки, яка охоплює кілька напрямків – від інвестицій в оборону та боротьби з корупцією до врегулювання придністровського конфлікту.

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Молдова США