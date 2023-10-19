В Молдову едут военные инструкторы из США: помогут обучать бригаду армии страны

В Молдову прибудет группа военных из США, которая будет помогать обучать военных одной из бригад Национальной армии страны.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом объявили в Минобороны Молдовы.

В Кишинев прибудет группа экспертов Бригад поддержки сил безопасности (Security Force Assistance Brigades – SFAB) для проведения учений согласно плану двустороннего сотрудничества между Национальной армией Молдовы и США.

Специалисты помогут с обучением мотопехотной бригады имени Штефана чел Маре.

Также на этой неделе армия Молдовы получила еще два бронетранспортера Piranha от федерального правительства Германии.

Напомним, в середине октября президент Молдовы представила Стратегию национальной безопасности, которая охватывает несколько направлений – от инвестиций в оборону и борьбы с коррупцией до урегулирования приднестровского конфликта.