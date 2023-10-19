В Чехии провалилась попытка объявить правительству вотум недоверия

В Чехии депутаты нижней палаты парламента не смогли объявить вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Петром Фиалой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske noviny.

Для того чтобы правительство ушло в отставку, за вотум недоверия должен проголосовать минимум 101 депутат. Сегодня 85 депутатов от оппозиционных партий поддержали вотум, 96 депутатов коалиции выступили против. Остальные 19 депутатов отсутствовали.

Дебаты по вотуму недоверия правительству продолжались всего 31 час.

"Я рад, что мы смогли использовать эти два дня, чтобы представить, чего мы достигли и с чем мы идем во вторую половину каденции", – отметил Фиала после голосования.

Он сказал, что палата подтвердила волю избирателей, выраженную на выборах, и доверие депутатов к правительству.

Напомним, оппозиционное центристское движение ANO во главе с миллиардером-популистом и экс-премьером Андреем Бабишем обвинило правительство в неспособности справиться с высокой инфляцией, вызванной, среди прочего, ростом цен на энергоносители и новой волной миграции.

Формальной причиной вотума недоверия стал отказ Фиалы принять требование оппозиции уволить министра внутренних дел Вита Ракушана из-за того, что тот пользовался мобильным телефоном, который невозможно было подслушать. Бабиш утверждал, что глава МВД использовал его для связи с организованной преступностью, но не предоставил никаких доказательств.

Это была уже третья попытка объявить вотум недоверия правительству Фиалы с момента его прихода к власти после выборов 2021 года.