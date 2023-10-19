Дуда ще не визначився, кому давати мандат на формування уряду

Президент Польщі ще не визначився з приводу кандидатури нового прем'єр-міністра, який матиме мандат на формування нового уряду.

Як пише "Європейська правда", про це заявила представниця канцелярії польського президента Малгожата Папроцька, яку цитує Rzeczpospolita.

"Ці питання регулюються конституцією. Президент ще не прийняв рішення. Він хоче, щоб влада перейшла від старого до нового складу Ради міністрів у неконфліктний спосіб, з дотриманням усіх конституційних норм", – сказала вона.

Представниця президентської канцелярії запевнила, що "президент, безумовно, виконає всі свої обов'язки у визначені конституцією терміни".

Вона заявила, що традиційно формування уряду доручали партії-переможниці парламентських виборів.

На питання, якщо ж існує така традиція, то чому Дуда ще нічого не вирішив, Папроцька відповіла, що "проведення політичних консультацій є доброю практикою".

Вона також зазначила, що опозиційні сили ще не сформували коаліцію.

"Поки що це коаліція у сфері декларацій і політичної волі. Чи існуватиме вона насправді, стане зрозуміло, коли нові депутати займуть свої місця і почнуть голосувати", – додала Папроцька.

Нагадаємо, Національна виборча комісія Польщі опрацювала результати голосування на парламентських виборах 15 жовтня з усіх виборчих округів.

За цими результатами, до парламенту проходять п’ять політсил і блоків: керівна партія "Право і справедливість" з результатом 35,38%, ключовий опозиційний блок "Громадянська коаліція" з 30,70%, "Третій шлях" з 14,40%, "Лівиця" з 8,61% та крайня права "Конфедерація" з 7,16%.

З такими результатами виборів попри формальну перемогу партії "Право і справедливість", яка керувала країною останні вісім років, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.

Наступного тижня президент Дуда зустрінеться з лідерами парламентських партій для консультацій щодо формування нового уряду.

Детально на тему виборів у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною.