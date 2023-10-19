Дуда еще не определился, кому давать мандат на формирование правительства

Президент Польши еще не определился по поводу кандидатуры нового премьер-министра, который будет иметь мандат на формирование нового правительства.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила представитель канцелярии польского президента Малгожата Папроцкая, которую цитирует Rzeczpospolita.

"Эти вопросы регулируются конституцией. Президент еще не принял решение. Он хочет, чтобы власть перешла от старого к новому составу Совета министров неконфликтным способом, с соблюдением всех конституционных норм", – сказала она.

Представитель президентской канцелярии заверила, что "президент, безусловно, выполнит все свои обязанности в определенные конституцией сроки".

Она заявила, что традиционно формирование правительства поручалось партии-победительнице парламентских выборов.

На вопрос, если же существует такая традиция, то почему Дуда еще ничего не решил, Папроцкая ответила, что "проведение политических консультаций является хорошей практикой".

Она также отметила, что оппозиционные силы еще не сформировали коалицию.

"Пока это коалиция в сфере деклараций и политической воли. Будет ли она существовать на самом деле, станет понятно, когда новые депутаты займут свои места и начнут голосовать", – добавила Папроцкая.

Напомним, Национальная избирательная комиссия Польши обработала результаты голосования на парламентских выборах 15 октября со всех избирательных округов.

По этим результатам, в парламент проходят пять политсил и блоков: правящая партия "Право и справедливость" с результатом 35,38%, ключевой оппозиционный блок "Гражданская коалиция" с 30,70%, "Третий путь" с 14,40%, "Левица" с 8,61% и крайне правая "Конфедерация" с 7,16%.

С такими результатами выборов, несмотря на формальную победу партии "Право и справедливость", которая руководила страной последние восемь лет, "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" получают шанс сформировать правительство.

На следующей неделе президент Дуда встретится с лидерами парламентских партий для консультаций по формированию нового правительства.

Подробно на тему выборов в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной.