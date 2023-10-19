Європейське виконавче агентство з питань клімату, інфраструктури та довкілля підписало новий договір зі спільним підприємством країн Балтії RB Rail про фінансування транс'європейської залізничної колії Rail Baltica на суму 928 млн євро.

Як пише "Європейська правда", про це інформує LRT з посиланням на агентство LETA.

Генеральний директор RB Rail Марко Ківіла заявив, що за ці кошти фінансуватимуть будівельні роботи, які охоплюють близько 130 км основної траси Rail Baltica.

"Це фінансування потрібне для початку будівництва основної траси магістралі в усіх країнах Балтії, для продовження будівництва об'єктів інфраструктури та під'їзних шляхів, а також розв'язання стратегічних питань, щоб забезпечити сумісність залізничної інфраструктури та створити транскордонний коридор до 2030 року", – сказав він.

З урахуванням додаткового фінансування та національних коштів, на проєкт виділили близько 2,7 млрд євро. Останніми роками вартість будівництва зросла, хоча спочатку очікували, що проєкт коштуватиме близько 6 млрд євро.

Ввести Rail Baltica в експлуатацію планують поетапно з 2028 по 2030 рік.

Нагадаємо, у жовтні 2014 року після кількох років переговорів країни Балтії підписали угоду про створення підприємства, що займатиметься побудовою багатомільярдного проєкту Rail Baltica. Він має забезпечити швидкісне залізничне сполучення між містами Литви, Латвії та Естонії.

31 січня 2017 року в Таллінні прем'єр-міністри трьох країн Балтії підписали угоду про реалізацію проекту Rail Baltica, що включає терміни будівництва, маршрут та ряд технічних деталей.

Протяжність маршруту Rail Baltica на території Литви має дорівнювати 360 км, Латвії – трохи понад 300 км, Естонії – близько 300 км. Проєкт має з'єднати Гельсінкі, Ригу, Каунас, Вільнюс і Варшаву до Берліна.