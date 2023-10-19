Европейское исполнительное агентство по вопросам климата, инфраструктуры и окружающей среды подписало новый договор с совместным предприятием стран Балтии RB Rail о финансировании трансъевропейской железнодорожной колеи Rail Baltica на сумму 928 млн евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует LRT со ссылкой на агентство LETA.

Генеральный директор RB Rail Марко Кивила заявил, что за эти средства будут финансироваться строительные работы, охватывающие около 130 км основной трассы Rail Baltica.

"Это финансирование необходимо для начала строительства основной трассы магистрали во всех странах Балтии, для продолжения строительства объектов инфраструктуры и подъездных путей, а также решения стратегических вопросов, чтобы обеспечить совместимость железнодорожной инфраструктуры и создать трансграничный коридор до 2030 года", – сказал он.

С учетом дополнительного финансирования и национальных средств, на проект выделили около 2,7 млрд евро. В последние годы стоимость строительства выросла, хотя изначально ожидалось, что проект будет стоить около 6 млрд евро.

Ввести магистраль Rail Baltica в эксплуатацию планируется поэтапно с 2028 по 2030 год.

Напомним, в октябре 2014 года после нескольких лет переговоров страны Балтии подписали соглашение о создании предприятия, которое будет заниматься построением многомиллиардного проекта Rail Baltica, который обеспечит скоростное железнодорожное сообщение между городами Литвы, Латвии и Эстонии.

31 января 2017 года в Таллинне премьер-министры трех стран Балтии подписали соглашение о реализации проекта Rail Baltica, включающее сроки строительства, маршрут и ряд технических деталей.

Протяженность маршрута Rail Baltica на территории Литвы должна быть равна 360 км, Латвии – чуть более 300 км, Эстонии – около 300 км. Проект должен соединить Хельсинки, Ригу, Каунас, Вильнюс и Варшаву до Берлина.