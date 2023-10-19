У Латвії домагаються переслідування таксиста за шпигунство на користь РФ

Служба державної безпеки Латвії (СДБ) звернулася до прокуратури з проханням почати кримінальне переслідування стосовно чоловіка, який, працюючи таксистом, цілеспрямовано та систематично збирав інформацію для російських спецслужб.

Як пише "Європейська правда", про це порталу Delfi повідомили у СДБ.

Під час розслідування СДБ виявила 23 випадки шпигунства з боку цієї особи.

Громадянин Латвії підтримував регулярний зв'язок із керівниками злочинної організації "Антифашисти Прибалтики".

Чоловік регулярно надавав їм інформацію про особовий склад і техніку збройних сил Латвії та країн-союзниць на території держави.

Чоловік зібрав і передав так званим "Антифашистам Прибалтики" й інформацію про стратегічно важливі об'єкти на території Латвії.

Також чоловік передавав злочинній організації інформацію про компанії в Латвії, які підтримують Україну і виступають проти російської агресії.

Збору інформації допомагала робота таксистом, яка дозволяла порівняно спокійно перебувати поблизу аеропорту, порту та інших стратегічно важливих об'єктів.

Як уже повідомляли, цього чоловіка затримала СДБ 15 серпня цього року за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

Вдома у затриманого було виявлено кілька носіїв інформації, а також символи, що підтверджують його прокремлівські ідеологічні переконання, як-от прапори Росії та СРСР.

Кримінальний процес щодо цієї особи відокремлений від так званого кримінального процесу "Антифашистів Прибалтики". Таксисту інкримінують злочин, передбачений 85-ю статтею Кримінального закону, а саме шпигунство.

Нагадаємо, 13 та 14 жовтня Служба державної безпеки Латвії провела кримінально-процесуальні дії на об'єктах, пов'язаних з одним підприємством у Ризі та інших регіонах Латвії, через підозру в наданні ресурсів російським збройним силам.